Facebook is een Tesla armer

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), zal na de rentevergadering vandaag voor het eerst de pers te woord staan als ‘s werelds machtigste centrale bankier. De verwachting is dat Powell - die begin februari Janet Yellen opvolgde - meteen de beleidsrente zal optrekken met 0,25 procenpunt tot 1,5 à 1,75 procent.

Het zou de eerste van drie geplande renteverhogingen zijn dit jaar en de eerste sinds president Donald Trump eind december een belastingverlaging ondertekende. De vraag is in hoeverre de Fed de verwachte economische rugwind van die belastingverlaging meeneemt in zijn rentevooruitzichten of de zogenaamde ‘dot plot’.

Tijdens een recente passage in het Congres liet Powell zich al rooskleurig uit over de Amerikaanse economie en jobmarkt. Het voedt de speculatie dat mogelijk vier renteverhogingen in de pijplijn zitten voor 2018. Het is dan ook uitkijken naar Powells nieuwste inschatting en de geüpdatete economische vooruitzichten van de Fed.