Fagron doet grote Amerikaanse overname

Niet alleen de appelflauwte van Big Tech en de Chinees-Amerikaanse handelsrelaties wegen op het sentiment van Wall Street, ook de binnenlandse economie lijkt 2018 zwak ingezet te hebben. Onderzoeksbureau Macroeconomic Advisers denkt dat de Amerikaanse groei afgelopen kwartaal stevig afgekoeld is. En het beetje groei dat er was, is vooral te danken aan het aanvullen van de schappen: de eigenlijke 'finale' binnenlandse vraag van bedrijven, gezinnen en overheid zou op jaarbasis slechts met 0,5 procent toegenomen zijn.

Hamvraag is of dit de zoveelste tijdelijke dip is, of een signaal dat de expansie - die in juni exact negen jaar wordt - op zijn laatste benen begint te lopen.