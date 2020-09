Fanmail voor Ontex

JDE Peet's , de moeder van Douwe Egberts, krijgt een Fransman aan het roer. Fabien Simon zal volgens Financial Times maandag de functie opnemen. Simon was financieel directeur is afkomstig uit de stal van JAB, de Duitse controleholding boven JDE Peet's. JDE Peet’s ontstond toen JAB zijn koffieactiviteiten in één bedrijf met Douwe Egberts onderbracht. In mei trok het bedrijf naar de beurs in de grootste Europese beursgang van het jaar, een operatie waar Simon nauw bij betrokken was.