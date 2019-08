Fed haalt met twee woordjes beleggers uit hun hum

374 ton. Dat is de hoeveelheid goud die centrale banken in de eerste halfjaar per saldo kochten, leren statistieken van de sectorvereniging World Gold Council (WGC). Het gaat om de grootste aankopen sinds de WGC 19 jaar geleden reguliere statistieken begon bij te houden.

De gretigste koper in het tweede kwartaal was Polen, waar de centrale bank liefst 100 ton kocht. Dat is de grootste aankoop in één slag van een centrale bank sinds India in het laatste kwartaal van 2009. Ook Rusland, China en Turkije blijven gretig goud inslaan, respectievelijk 94, 74 en 61 ton in het tweede kwartaal.