Fed jaagt beurzen op stang

Goedemorgen iedereen! Neem nog maar eens een extra slok koffie, want het belooft een stevig beursdagje te worden. Gisteren sloten de Amerikaanse beurzen stevig in het rood . De brede graadmeter S&P500 dook 2,3 procent lager en de Nasdaq moest zelfs een ader laten van 3,2 procent. De reden?: de Amerikaanse centrale bank (Fed). Want meerdere Fed-bestuurders deden uitspraken die het sentiment behoorlijk deden bekoelen.

Het negatieve sentiment is ook te voelen in Azië, want daar gaan de beurzen lager. De Japanse Nikkei 225 zakt 0,7 procent, de Honkongse Hang Seng levert 1,7 procent in, de Chinese CSI300 zakt 1,6 procent en de Koreaanse Kospi levert 2 procent in.