Fed stuurt beurzen hoger

Goedemorgen! De speech van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, geeft de beurzen een zetje. Powell maakte bekend dat de inflatiedoelstelling van '2 procent' verandert in 'een gemiddelde inflatie van 2 procent'. Dat wil dus zeggen dat als de inflatie een tijd onder de 2 procent is geweest - zoals de afgelopen jaren - dat de Fed de rente een tijd laag houdt als de inflatie hoger is dan 2 procent. De rente blijft dus nog heeeel lang laag: