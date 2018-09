Wat een contrast. Terwijl de ECB via hoofdeconoom Peter Praet vrijwel dagelijks benadrukt dat tien (!) jaar na de crisis het einde van het nulrentebeleid absoluut niet in zicht is, zetten de Amerikaanse centraal bankiers hun post-crisisbeleid onverstoorbaar voort.

In de toelichting schrapte de Fed de jarenlange boodschap dat het beleid soepel ('accomodative') is. 'Dat signaleert dat de neutrale rente stilaan op de radar komt en verdere renteverhogingen door de economie gerechtvaardigd zullen moeten worden', stelt marktstrateeg Marvin Loh van Bank of New York Mellon. 'Maar op dit ogenblik gaan met de sterke economie de markten nog uit van één bijkomende verhoging in 2018, drie in 2019 en één laatste in 2020.'