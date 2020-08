'Financieel kwartier' van Bel20 opent de boeken

Dat blijkt uit het halfjaarrapport van het farmabedrijf van Stijn Van Rompay. Hyloris gaf in maart en april converteerbare obligaties uit voor respectievelijk 10,8 miljoen euro en 4,4 miljoen euro. In juni trok Hyloris naar Euronext Brussel , een operatie die 61,8 miljoen euro opbracht.

Met deze middelen in kas is Hyloris volgens CEO Stijn Van Rompay goed geplaatst om zijn doelstelling te halen, met name geherformuleerde geneesmiddelen die toegevoegde waarde voor het gezondheidssysteem inhouden, zo snel mogelijk op de markt brengen.

Voorlopig zijn de inkomsten heel beperkt, maar daar zou dus snel verandering in moeten komen. De omzet van 82.000 euro over de eerste zes maanden bestaat uit royalty’s op de verkoop in de VS van Sotalol IV door AltaThera, de lokale distributiepartner van Hyloris. Sotalol IV is een middel tegen hartritmestoornissen.