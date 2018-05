Flard Xi jaagt Chinese beurzen hoger

Goedemorgen! Ook op Pinkstermaandag zijn het gros van de Europese beurzen - met uitzondering van Frankfurt - gewoon 'open for business'.

De agenda is maandag logischerwijs zo goed als leeg. Later deze week komt er meer leven in de brouwerij en kijken we onder meer naar het volgende uit:

Koelt Europese economie verder af?

Het onderzoeksbureau IHS Markit publiceert woensdag zijn maandelijkse indicator van de economische groei in de eurozone. Economen verwachten dat de zogenaamde PMI-indicator in mei afbrokkelt naar 55 punten, tegenover 55,1 punten in april.

Als dat klopt, blijft de groei voor de tweede maand op rij ongeveer stabiel na een forse vertraging in februari en maart. Een score boven 50 punten wijst op een stijging van de activiteit in de privésector, en omgekeerd. De stijging van de olieprijs heeft een negatieve invloed op de groeivooruitzichten. De daling van de euro daarentegen zou de eurozone meer zuurstof moeten geven.

Wordt jaarvergadering Nationale Bank turbulent?

De Nationale Bank houdt dinsdag haar algemene vergadering. Het ziet er naar uit dat de vergadering voor het 17de jaar op rij een turbulente marathonvergadering wordt. Vorig jaar duurde de vergadering bijna tot middernacht. Sinds 2002 bestoken activisten zoals Erik Geenen en Jaak Van Der Gucht de directie met talloze vragen.

Een groep private aandeelhouders is ontevreden omdat ze vinden dat ze worden gediscrimineerd tegenover de Belgische staat, de referentie-aandeelhouder. Ze vragen een hoger dividend en een deel van de meerwaarde op goud.

Blijft winstmarge DEME op peil?

De Brusselse bouwgroep CFE komt vrijdagmorgen met een kwartaalupdate. Wellicht moeten we ons tevredenstellen met omzetcijfers. De meeste aandacht gaat bij CFE steevast naar baggerdochter DEME, die voor driekwart van de groepsomzet tekent.