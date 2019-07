G20-rally op Aziatische beurzen

Waar we deze week naar uitkijken:

1. Verlaagt de Federal Reserve de rente in juli?

De kans is de voorbije weken stevig toegenomen dat de Federal Reserve op 31 juli de rente met 25 basispunten verlaagt. Twee zaken die deze week plaatsvinden, kunnen de kansen daarop stevig beïnvloeden: de publicatie van de Amerikaanse ISM-index maandag en het jobrapport vrijdag. ‘Door de cijfers van de regionale indicatoren is er een reëel risico dat de ISM-index maandag onder 50 uitkomt’, zegt ING-econoom James Knightley. Een cijfer onder 50 impliceert een krimp van de Amerikaanse industriële activiteit. Vrijdagnamiddag wordt het ook spannend met het jobrapport van juni. Mei was immers verrassend zwak (75.000 nieuwe jobs).