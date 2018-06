G7 weegt op beleggersgemoed

De Chinese zonnepanelenmarkt kan daardoor 30 à 40 procent terugvallen tegenover vorig jaar. 'Voor Bekaert kan dat resulteren in prijsdruk en een moeilijkere verkoop van zijn nieuwe diamantzaagdraad', zegt Demeester. Bekaert houdt sowieso al rekening met een halvering van de prijs van de zaagdraad over de komende twee jaar. Zaagdraad was in 2016 goed voor 4 procent van Bekaerts omzet en 10 procent van de bedrijfswinst (rebit).

En last but not least is de ING-analist ook op zijn hoede voor de 25%-importtaks die de VS op staal heft. Voorlopig heeft Bekaert daar geen last van aangezien het 90 procent van zijn walsdraad uit Brazilië invoert en dat land door Donald Trump wordt ontzien. Maar met de Amerikaanse president weet je nooit hoe het verder uitdraait, daarom verlaagt Demeester zijn winstverwachtingen (rebit) voor de Noord-Amerikaanse poot in 2018 en 2019 met zowat 5 miljoen.