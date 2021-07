Galapagos legt bij belegger tweede zit af

Toch even meegeven dat niet alle centrale banken even relaxed als Jerome Powell en Christine Lagarde zijn. U kon gisteren in onze Brusselse (!) beursspiegel al lezen dat de Tsjechische centrale bank voorzichtig begonnen is de rente te verhogen, maar dat is klein bier vergeleken met Angola. Daar verhoogde de centrale bank deze maand de rente tot ... 20 procent.