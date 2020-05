Galapagos onderuit na filgotinib data

De collega's van Het Financieele Dagblad hebben niet-publieke onderzoeksrapporten kunnen bekijken over Douwe Egberts, de koffieproducent die binnenkort terugkeert naar de beurs van Amsterdam. Gemiddeld genomen schatten de banken de waarde van Douwe Egberts in op 20 miljard euro. Daarbij hanteren ze de huidige koers/winstverhouding van Nestlé (moeder van Nespresso en Nescafé) als referentie. Daarmee is Douwe Egberts ongeveer evenveel waard als ING of DSM. Het lijkt dus weinig twijfel dat Douwe Egberts snel in de AEX-index zal terechtkomen.