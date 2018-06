Galapagos schuift uit over taaislijmziekte

Cofinimmo's kapitaalverhoging van 155 miljoen is netjes gevuld geraakt. Vier vijfde van de nieuwe stukken ging naar bestaande aandeelhouders.



Donderdagmiddag al kon Cofinimmo, de grootste verhuurder van ons land, laten weten dat 80,4 procent van de nieuwe aandelen verkocht waren aan de huidige aandeelhouders. Zij betaalden 94,5 euro per stuk. Per 13 aandelen konden ze een nieuw aandeel vragen.



Daarna werd de beurshandel in Cofinimmo opgeschort, terwijl de resterende rechten op nieuwe aandelen geveild werden onder grote beleggers. Die gingen vlotjes over de toonbank tegen de slotkoers van woensdagavond. Er was dus geen korting nodig om alle overschot verkocht te krijgen.



Bestaande aandeelhouders die de kelk aan zich voorbij lieten gaan zullen 0,69 euro per niet-uitgeoefend recht ontvangen.