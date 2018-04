Europese beurzen zoeken richting

Goedemorgen! We kijken meteen hoe de Aziatische beurzen presteren na de gerichte bombardementen van de VS, het VK en Frankrijk op doelwitten in Syrië. Van een verdere escalatie is voorlopig geen sprake, maar de verstandhouding tussen de VS en Rusland is meer dan ooit zoek.

De beurzen van Tokio en Sydney trokken zich van de oplopende spanning aanvankelijk weinig aan, maar de winsten liepen later terug. In Tokio had dat te maken met de yen die ging stijgen toen uit een rondvraag bleek dat de steun voor de regering van Shinzo Abe terugloopt.

De trend in China is negatief, met verliezen van ongeveer anderhalf procent in Hongkong en Shanghai. Beleggers zijn bevreesd dat de tragere kredietgroei en strengere financieringsvoorwaarden later dit jaar de groei van de Chinese economie zullen afremmen. Vooral vastgoedwaarden en financials staan onder druk.