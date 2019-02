Gemengde Aziatische beurzen door handelszorgen

Drie vastgoedbedrijven die op Euronext Brussel noteren, komen vandaag met resultaten: Aedifica, Leasinvest Real Estate en Qrf.

Aedifica publiceert zijn halfjaarresultaten over het boekjaar 2018/2019 voor de openingsbel. De sterke expansie in Duitsland en Nederland zou de huurinkomsten zo'n 15 procent hoger moeten sturen, menen analisten. Beleggers kijken ook uit naar meer informatie over de kapitaalverhoging die de investeerder in rusthuizen wil doorvoeren. Het bedrijf moet kapitaal ophalen om zijn monsterinvestering van een half miljard euro in Britse woonzorgcentra te financieren.

De vooral in Luxemburg actieve vastgoedspeler Leasinvest Real Estate komt met jaarresultaten. Het bedrijf haalde in oktober nog 84 miljoen euro op met een kapitaalronde. Het geld diende onder andere om een vastgoedproject ter waarde van 64 miljoen euro in Luxemburg te financieren. Analisten verwachten geen grote verrassingen, aangezien het bedrijf meestal zijn beloftes inlost. KBC Securities gaat uit van 0,4 procent meer huurinkomsten, en een stijging van de operationele winst met 5 procent tot 42,6 miljoen euro. Leasinvest profiteert ook van de stijgende dividenden bij Retail Estates, gezien de groep een tiende van de aandelen van de specialist in baanwinkels bezit.