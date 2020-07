Gemengde beurzen in Azië

We hebben een goed gevulde resultatenweek voor de boeg. In eigen land kijken we uit naar de nieuwsbrief van Sofina (woensdag) en resultaten van Orange Belgium (vrijdag). Voorts zijn er Europese kleppers als UBS, Novartis, AkzoNobel, Daimler, STMicroelectronics, Unilever en Roche. In de VS zijn onder meer IBM, Coca-Cola, United Airlines, Microsoft, Biogen, Tesla, Intel, Twitter en American Airlines aan de beurt.