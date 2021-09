Gemengde beurzen in Azië

Nieuws van woensdagavond dat we nog even herhalen. De gediversifieerde holding Floridienne sloot het eerste jaarhelft stevig af, met een omzet van 164,5 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 23,5 miljoen - 7 miljoen meer dan het jaar voordien voor dezelfde periode. Netto verdrievoudigde de winst tot 12 miljoen.

De omzet daalde met 5,5 procent, maar dat is te wijten aan de verkoop van onderdelen van de groep. Op gelijke basis (pro forma), klom de omzet met 15,6 procent.

De raad van bestuur van Floridienne heeft vertrouwen in de gang van zaken in de tweede jaarhelft en verwacht stijgende resultaten voor het volledige boekjaar 2021, met een aanhoudende groei en een hogere rentabiliteit in alle divisies (Gourmet Food, Life Sciences en Chemicals).