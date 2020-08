Gemengde beurzen na recordjacht

Het is nagelbijten voor de koers van Galapagos straks na de stevige tegenvaller in de VS met reumamiddel filgonitib (zie post 6u52). De Mechelse biotecher bereikte vorig jaar een sterrenstatus van 16 miljard euro beurswaarde. Sinds de coronapandemie ging de koers - tegen de sectorstroom in - stevig lager. Galapagos zag sinds februari 6 miljard euro beurswaarde verdampen en is nu nog 10 miljard euro waard.