Georgia en VK vergallen nieuwjaarsrally

Goedemorgen! De Europese beurzen startten gisteren met forse plussen, maar een negatief sentiment uit Amerika bedierf het feestje een beetje. Gisteren sloot de brede Amerikaanse graadmeter S&P500 af met een verlies van 1,5 procent. Waarschijnlijk komt het negatieve sentiment voort uit twee zaken. De eerste is de strengere Britse lockdown die is afgekondigd en de tweede is de steeds groter wordende kans dat de Democraten de meerderheid krijgen in de Amerikaanse Senaat. Vandaag vinden er nieuwe senaatsverkiezingen plaats in de staat Georgia. Die zullen in belangrijke mate bepalen hoeveel macht de aanstaande president Joe Biden krijgt.