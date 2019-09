Geste Trump geeft Aziatische beurzen moed

Dinsdag braken bij Proximus spontane acties uit en ook woensdag waren er volgens de vakbond ACOD nog her en der acties. Het overleg over de in januari aangekondigde herstructurering liep al moeilijk en sinds CEO Dominique Leroy haar vertrek heeft aangekondigd, zit het helemaal vast. De bonden willen dat Leroy onmiddellijk opstapt in plaats van in december en ze eisen dat het transformatieplan herbekeken wordt.