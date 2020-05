Gimv gaat crisis in met stevige buffer cash

In de kwartaalupdate van de industriële groep CFE valt vooral een forse omzetdaling op voor DEME, de volledige dochter die gespecialiseerd is in baggerwerken, het oprichten van offshore windparken en natte infrastructuurwerken. DEME realiseerde 534,9 miljoen euro omzet in het eerste kwartaal, wat 12,9 procent minder is dan een jaar eerder. De daling wordt toegeschreven aan ‘de eerste gevolgen van de Covid-19-pandemie’.

De omzet van de tak Contracting (bouw- en installatiewerken) zakte slechts met 2,2 procent omdat de corona-impact nog vrij beperkt was. Het omzetcijfer van de tak Vastgoedontwikkeling is niet relevant omdat de verkoop er sinds midden maart bijna helemaal is stilgevallen.

Het orderboek vertoonde eind maart een krimp van 8,7 procent, maar DEME haalde intussen verschillende belangrijke baggerprojecten in Rusland en Afrika binnen. De Deense overheid zette ook het licht op groen voor het Fehmarnbelt-project dat 700 miljoen euro waard is voor DEME en nog niet in het orderboek was opgenomen.