Geduldige Fed zet ongeduldige beurzen op verlies

De jaarcijfers van Gimv zijn er. De investeringsmaatschappij krikte de nettowinst over het boekjaar tot 31 maart licht op, tot 112 miljoen euro of 4,41 euro per aandeel. Voor het derde jaar op rij beloopt het dividend 2,50 euro bruto, de zes jaar daarvoor was de coupon 2,45 euro bruto: van stabiliteit gesproken.

Opvallend: Gimv is er in geslaagd de berg cash serieus af te toppen over het voorbije boekjaar. Die beloopt nu nog 277 miljoen euro of 10,9 euro per aandeel, tegenover 381 miljoen op 31 maart 2018. Dat komt omdat voor het eerst in vijf jaar de investeringsmaatschappij die naam ook waar maakte door per saldo meer (222 miljoen) te investeren dan te desinvesteren (196 miljoen).