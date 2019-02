Gokaandelen hoger na Chinese Nieuwjaarsweek

Het blijft onzeker of de Verenigde Staten en China tegen de deadline van 1 maart een nieuw handelsakkoord zullen bereiken. Later deze week ontmoet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin wel de Chinese vicepremier Liu He in Peking, maar president Trump heeft steeds gezegd dat alleen hij en zijn evenknie Xi een echte deal kunnen sluiten. En zo’n ontmoeting zit er voor 1 maart niet meer in.