Goud op weg naar beste jaar sinds 2010

Goedemorgen! Doet ie het of doet ie het niet? Het jaar van de Brusselse beurs staat of valt er met een klim van 23 procent geenszins mee, maar vraag is of de Bel20 in 2019 nog boven 4.000 punten weet af te sluiten. Dat is geleden van maart 2018. Vorige vrijdag piepte de Brusselse beursgraadmeter voor de tweede vrijdag op rij even boven 4.000, om er vervolgens weer nipt onder af te sluiten.