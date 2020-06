Goud snuffelt aan kaap 1.800 dollar

Vandaag krijgen we een inkijk in de twee oudste conjunctuurbarometers in Europa. Om 10 uur krijgen we de Duitse IFO-index (eerste verschijningsdatum 1949) die het ondernemersvertrouwen meet. Om 15 uur krijgen we inkijk in het Belgische ondernemersvertrouwen opgemeten door de Nationale Bank (eerste verschijningsdatum 1954). Bij beiden wordt het speuren naar de favoriete beleggersletter 'V'.