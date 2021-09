Een Nederlandse rechter heeft de misnoegde ex-aandeelhouders van Xeikon gelijk gegeven dat het uitkoopbod op het grafische bedrijf van zeven jaar geleden veel te laag was. Ze krijgen een flink hogere vergoeding. Het is een unicum in de recente beursgeschiedenis dat een rechter oordeelt dat een geslaagd overnamebod veel te laag was in vergelijking met de werkelijke waarde.