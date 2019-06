Goudprijs op hoogste peil in vijf jaar

Het moet gezegd: Noorwegen is ook het Asterixdorp van de wereldeconomie. De natie van 5 miljoen zit op een collectieve spaarpot van 945 miljard euro (9.200 miljard kronen), de economie boomt door de weer florerende oliesector, met een werkloosheidsgraad van minder dan 4 procent is er zo goed als volledige tewerkstelling. Last but not least: terwijl andere centrale bankiers er maar in slagen de inflatie op te krikken, is de inflatie in Noorwegen met 2,5 procent, een cijfer dat de natte droom van Mario Draghi is, boven de doelsteling.