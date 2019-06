Goudprijs op hoogste peil sinds 2013

Voor het eerst sinds 2013 is de goudprijs tot meer dan 1.400 dollar per ounce gestegen. Dat is het gevolg van een samenloop van omstandigheden: toenemende geopolitieke spanningen, centrale banken die hun beleid weer versoepelen en een verzwakkende dollar.

In Singapore werd even 1.411,63 dollar neergeteld voor een ounce van het gele metaal, 1,7 procent meer dan donderdag. Het is van september 2013 dat de goudprijs zo hoog stond. Ook in New York zit de goudprijs in de lift.