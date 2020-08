Goudprijs tuimelt onder 1.900 dollar

Tot Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, liet weten dat er in de verste verten nog geen deal in zicht was met de Democraten over een nieuw stimuluspakket die vooral de miljoenen Amerikaanse werklozen extra steun moet verlenen. De extra federale steun van 600 dollar per week is eind juli verstreken. Democraten en Republikeinen zijn druk bezig met elkaar de zwartepiet toe te schuiven.