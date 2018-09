Greenyard krijgt 120 miljoen euro voor potgronddivisie

Het Mechelse biotechbedrijf krijgt het geld voor de behandeling van de eerste patiënt. Het kondigt de eerste dosering aan in de wereldwijde Fase 2 studie naar het middel met de codenaam GLPG1972 bij patiënten met osteoartritis in de knie. Wanneer later nog successen volgen zijn er nog ruim 280 miljoen mijlpaalbetalingen mogelijk.

Het plan is om in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika zowat 850 patiënten te werven. Galapagos gaat in de VS 300 patiënten rekruteren, Servier voert de studie uit in alle andere landen.



Het primaire doel is om de werkzaamheid aan te tonen van minimaal één dosis bij het verminderen van kraakbeenverlies na 52 weken behandeling in vergelijking met placebo.