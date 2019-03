Greenyard lanceert transformatieplan

Nyrstar geeft in een beknopt persbericht een stand van zaken over de gesprekken over de balansstructuur. Die discussies over een herstructurering en herschikking verlopen op een constructieve manier. De zinkgroep waarschuwt wel dat 'het economisch effect van de herstructurering voor de aandeelhouders' zal resulteren in 'een heel aanzienlijke verwatering'. Dat wordt algemeen verwacht, maar het is voor het eerst dat Nyrstar het zelf met zoveel woorden zegt.