De navigatiespecialist was jaren de weg kwijt, maar over het tweede kwartaal presteerde TomTom duidelijk beter dan verwacht. TomTom verhoogt de prognose voor heel 2018 en rekent nu op 825 miljoen euro omzet, in plaats van 800 miljoen euro. De prognose voor de winst per aandeel gaat van 0,25 naar 0,30 euro per aandeel.

Let wel 825 miljoen jaaromzet is nog altijd een stevige terugval tegenover de 903 miljoen in 2017 en de 983 miljoen in 2016. De courante winst per aandeel kwam in 2017 uit op 26 cent, tegenover 23 cent in 2016.