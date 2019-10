Greenyard verhoogt winstprognose

Groenteverwerker Greenyard verwacht dat de zogeheten aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) over het voorbije halfjaar - dat afsloot 30 september - is uitgekomen op ongeveer 47,5 miljoen euro. Dat is meer dan de prognose van 43 tot 45 miljoen euro die Greenyard in een persbericht op 27 augustus gaf.