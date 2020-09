Greenyard verhoogt winstprognose

Het wil ook 1 miljard euro besparen door in te grijpen in de dividendbetalingen in de komende twee jaar. Tot slot gaan voor 4 miljard euro activa de deur uit. Unibail wil met de initiatieven de schulden afbouwen.



In augustus kon Unibail 70 procent van de normale huur (81% in continentaal Europa) innen. In Los Angeles zijn de indooractiviteiten van vijf shoppingcentra nog steeds dicht. Zij vertegenwoordigen 4 procent van de waarde van de shopping centra in portefeuille.