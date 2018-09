Groeilanden in berenmarkt

De holding Texaf publiceert vandaag halfjaarcijfers. Voorzitter Philippe Croonenberghs zei in mei op de algemene vergadering dat de raad van bestuur een bespreking plande over de uitbouw van een technologiepoot in Congo. Dat moet de derde pijler worden naast vastgoed en de zandsteengroeve Carrigrès.



‘We zullen zelf geen technologie ontwikkelen’ zei Croonenberghs. ‘We zullen lokale ondernemers financieren of begeleiden. Hoe we dat doen - via een fonds of financieringsmaatschappij - moeten we nog bekijken.’ Beleggers hopen dat Texaf meer duidelijkheid verschaft over zijn technologieplannen, hoewel vastgoed de hoofdactiviteit blijft.



Er staat ook wat macro-economisch nieuws op de agenda. In de VS verschijnt het jobrapport van de maand augustus. Dat belooft alweer een voltreffer te worden. Gisteren raakte bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkering naar het laagste peil in 49 jaar is gezakt. Slechts 203.000 aanvragen kwamen binnen in augustus.



De sterke arbeidsmarkt geeft extra munitie aan de Fed om de rente deze maand op te trekken. Dat zou weleens harder dan verwacht kunnen gaan. De Goldman Sachs-Belg Daan Struyven zegt immers dat de financiële markt de soepelheid van het monetair beleid overschat.



Duitsland geeft cijfers vrij over de industriële productie. Daaruit zal blijken of de locomotief van de eurozone nog op koers zit.