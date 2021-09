Groeivrees houdt beurzen in toom

De digitale verwerker van documenten en facturen voor kmo's Unifiedpost Group komt met resultaten. In het eerste halfjaar is de omzet meer dan verdubbeld (+141%) tot 80,7 miljoen euro. Dat is hoofdzakelijk te danken aan verschillende overnames. De inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten stegen met 50 procent, terwijl inkomsten uit post- en pakketoptimaliseringsdiensten bij kwamen. Volgens Unifiedpost zette corona wel nog een rem op de activiteiten, vooral in het VK, België en Slowakije.

De rendabiliteit verbetert stilaan, al blijft Unifiedpost Group nog verlieslatend. De aangepaste ebitda-marge verbeterde van -3,1 procent in de eerste zes maanden van 2020 tot 0 procent dit jaar. Het bedrijfsverlies verkleinde van 16,9 tot 11,1 miljoen euro.

Eind juni had Unifiedpost Group een kaspositie van 25,1 miljoen euro, naast kredietlijnen voor een totaal van 28,7 miljoen euro. 'De groep beschikt over voldoende middelen om haar investeringsuitgaven en schuldverplichtingen te blijven financieren', luidt het in een persbericht.