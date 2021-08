Groeizorgen drukken beurssentiment

Straks komen mediabedrijf Roularta en de fabrikant van pvc-bouwprofielen Deceuninck met cijfers. Deze laatste gaf in juli al een update over het eerste halfjaar en die was spectaculair te noemen. De omzet ging in het eerste semester namelijk 40 procent hoger tot 404 miljoen euro en die groei was veel hoger dan analisten hadden verwacht.

Tot zover wat we al wél weten. Wat we niet weten is in hoeverre het bedrijf in staat was om de gestegen grondstoffenprijzen door te rekenen aan de klanten. Straks zien we welke impact die gestegen prijzen hadden op de winstmarges.

Vooral voor Europa is het onduidelijk of de grondstoffenfactuur doorgerekend kon worden. In Noord-Amerika is de grote meerderheid van de contracten geïndexeerd wat betekent dat hogere grondstoffenprijzen automatisch doorgerekend worden. En Europa is goed voor 50 procent van de omzet van Deceuninck, niet onbelangrijk dus.