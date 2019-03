Groeizorgen duwen Aziatische beurzen in het rood

De financiële resultaten zijn niet zo best. De omzet daalde met 8 procent, de recurrente brutobedrijfswinst (ebitda) met 19,4 procent en de recurrente bedrijfswinst (ebit) met 26,4 procent. De rebitda-marge verslechterde van 9,1 tot 8 procent, wat volgens Agfa in lijn met de verwachtingen is.

Door de investeringen in het kader van het transformatieproces zakt Agfa netto voor 15 miljoen euro in het rood; in 2017 was er nog 45 miljoen euro nettowinst.