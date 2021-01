Grondstoffenrally stuwt beurzen

Goedemorgen. Na een vlakke sessie in Europa en de VS, kiezen de Aziatische beurzen voor meer afgetekende winst. De belangrijkste indexen noteren met winsten boven 1 procent in Japan, Maleisië en Taiwan. De dollar verzwakt na een tegen-de-trend-in sterke driedaagse die zowel Morgan Stanley als Wells Fargo deed twijfelen aan hun kortetermijnverwachtingen voor de Amerikaanse munt.