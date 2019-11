Handelshoop zet beleggers in risicomodus

Het enthousiasme is natuurlijk te danken aan de op handen zijnde 'eerstefasedeal' tussen de VS en China. Beide landen zeggen dat er duidelijke vooruitgang zit in de onderhandelingen. Op dit moment zou de VS kijken of het wat tariefverhogingen kan terugdraaien. China kijkt ondertussen naar een locatie in de VS waar de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping de deal kunnen tekenen.