Handelshoop zet beurzen hoger

Chip- en smartphoneproducent Samsung Electronics realiseerde in het kwartaal dat eind september eindigde, een operationeel resultaat van 7.700 miljard won (5,8 miljard euro). Analisten dachten aan 6.970 miljard won. De winst ligt wel de helft lager als in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een gevolg van lagere chipprijzen en een lagere vraag naar mobiele telefoons.