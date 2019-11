Handelshoop zet beurzen hoger

Coating, de belangrijkste divisie gespecialiseerd in het aanbrengen van een beschermlaag, noteerde een omzetdaling van 0,3 procent tot 71,9 miljoen euro. Volgens Sioen is de lagere omzet vooral de wijten aan zwakke verkopen in de transport. Sioen maakt onder andere dekzeilen voor vrachtwagens.

De divisie voor technische beschermkledij tekende een groei op van 4,3 procent. Daarmee begint de expansie in deze tak te stabiliseren. In de eerste helft van dit jaar had Sioen verschillende omvangrijke aanbestedingen voor brandweerkorpsen in heel Europa gewonnen, waardoor de klim aangevuurd werd.Daardoor bedraagt de omzetgroei voor de eerste negen maanden van het jaar 13 procent.