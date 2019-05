Handelsspanningen houden Aziatische beurzen aan de grond

Goedemorgen. Na een woelige zondag is het vandaag uitkijken of de Europese verkiezingen enige impact hebben. De volumes zullen vermoedelijk aan de lichte kant zijn, want in Londen en New York is er vandaag geen handel.

Het Amerikaans-Chinese handelsconflict houdt de markten in de tang. Dat de VS nu rechtstreeks Chinese bedrijven viseren – in de eerste plaats Huawei – jaagt beleggers in de gordijnen. De Amerikaanse president Trump, die momenteel op staatsbezoek is in Japan, blijft geloven dat een akkoord met China mogelijk is.