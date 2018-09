Handelszorgen drijven boven in Azië

Marc Benioff en zijn vrouw Lynne leggen 190 miljoen dollar op tafel om Time Magazine in handen te krijgen. Ze kopen het beroemde tijdschrift te persoonlijken titel; er is geen band met het technologiebedrijf Salesfoce, waarvan Marc Benioff de oprichter en CEO is. Verkoper is de Amerikaanse media- en marketinggroep Meredith. Die had in maart aangekondigd vier magazines in de etalage te plaatsen.