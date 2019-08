Handelszorgen ebben weg

Gisteren kwam Resilux met halfjaarcijfers. De Wetterse fabrikant van voorvormen voor petflessen presteerde omzetmatig heel behoorlijk. De omzet steeg met 11,3 procent. Dat is niet alleen aan hogere volumes te danken, maar ook aan hogere grondstofprijzen en positieve wisselkoerseffecten.

Resilux verkocht in het eerste halfjaar 6,4 procent meer preforms en flessen. Ondanks de minder goede weersomstandigheden – CEO Dirk De Cuyper spreekt ronduit van een ‘slechte zomer’ – groeide de verkoop in de meeste Europese landen. Uitzondering op de regel was Frankrijk, waar een klant de bestellingen vertraagde. In Noord-Amerika daalden de volumes door de late levering van machines.

De hogere omzet vertaalt zich echter niet in een hogere winst. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 4,3 procent lager uit en de bedrijfswinst zelfs 11,8 procent. Dat heeft alles te maken met de nieuwe fabrieken die Resilux in Zwitserland en Roemenië neerzette, projecten waarin ook fors werd geïnvesteerd. In Zwitserland sloot het bedrijf de oude recyclagefabriek in Weinfelden. De machines werd overgebracht naar de nieuwe recyclagefabriek in Bilten, wat leidde tot verhuis- en opstartkosten en een tijdelijk lagere productie.

De Cuyper spreekt lyrisch over zijn nieuwe recyclagefabriek. Hij vindt dat er nog veel te veel grondstoffen verspild worden en dat overal in Europa goede inzamelsystemen voor petflessen – maar ook voor glas en andere plastics - moeten worden opgezet. Voorbeelden zijn Zwitserland, waar er vrijwillige recyclage is, Duitsland en Nederland, dat ook met statiegeld werkt. ‘Wij hebben in Zwitserland meer capaciteit neergezet dan voorzien voor de toekomst. We moeten nu nog op zoek gaan naar meer afval om de volledige capaciteit van 30.000 ton te bereiken.’