Handelszorgen zijn terug

Goedemorgen! Gisteravond sloten de Amerikaanse beurzen na een volatiele sessie in de min, want de handelszorgen staken weer de kop op. Deze zorgen werden aangewakkerd door de Amerikaanse president Donald Trump. De president zei maandag nog dat de VS en China met elkaar hadden gesproken in het weekend. Trump zei dat de Chinezen in deze gesprekken hadden gezegd dat ze graag een handelsdeal wilden.

Maar de Chinezen ontkennen dat ze in het weekend met de VS hebben gesproken. Hierdoor is het voor beleggers moeilijk in te schatten wat de huidige stand van zaken is in het handelsconflict. Ook in Azië zijn beleggers er niet helemaal gerust op. In Japan wint de Nikkei nog 0,2 procent en ook de Koreaanse Kospi staat met 0,6 procent in de plus. Maar de Honkongse Hangseng trappelt ter plaatse en de Chinese CSI300 staat met 0,4 procent in de min.