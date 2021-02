Heineken schrapt 8000 jobs

De kapitaalronde is meteen een forse verwatering voor de kleine belegger die in februari 2019 tegen 8,50 euro per aandeel intekende. Om de 22,5 miljoen op te halen gaf de specialist in buikpompjes 2,65 miljoen nieuwe aandelen uit - 17 procent van de uitstaande aandelen - uit tegen ... dezelfde 8,50 euro. Dat is een korting van 23,5 procent tegenover de jongste beurskoers van 11,10 euro. Het aandeel werd gisteren in de loop van de middag geschorst in afwachting van de private plaatsing.