Heineken waarschuwt voor lagere marges

Voor Mithra kadert de verkoop in de focus op de kernactiviteit, vooral dan de ontwikkeling van eigen producten. Dat is in de eerste plaats de potentiële blockbsuter Donesta, een experimenteel middel om opvliegers in de menopauze te bestrijden, en de anticonceptiepil Estelle. Optimisme over die twee middelen joegen het aandeel Mithra dit jaar liefst 248 procent hoger, de beste prestatie van het Brussels koersenbord.