Hellofresh verpulvert prognoses

Daimler rapporteerde een bedrijfswinst van 5,75 miljard euro in het eerste kwartaal, versus een analistenconsensus van 5 miljard euro. Alle regio's zitten in de lift, maart China is de uitschieter, aldus het bedrijf. Eerder liet Daimler al weten dat het aantal verkochte wagens in het land een sprong van 60 procent had gemaakt.